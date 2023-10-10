TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu konuyla ilgili açıklamasında, gençlerin yurt ihtiyaçlarını karşılamak için gerek Kıbrıs Vakıflar İdaresi, gerekse hükümetten tahsis ettikleri arsalara Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla binalar yapacaklarını belirterek, sorunun hızlıca çözülebilmesi için mevcut binaları kiralayacaklarını belirtti.

Büyükelçi Feyzioğlu, KKTC’deki iş insanlarına da çağrı yaparak, “Yurt olmaya elverişli binalarınız varsa gerekli inceleme ve değerlendirmeden sonra, imkanlarımız doğrultusunda buraları gençlerin hizmetine sunmaya hazırız” dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen yurt protokolüyle ilgili imza töreninde TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kamtek LTD. Direktörü Ali Kamacıoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Spor Koordinatörü Mithat Tekçam ile KEİ Kıbrıs Koordinatörü Ömer Cihan bulundu.

Feyzioğlu

İlk sözü alan TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC’ye Türkiye Cumhuriyeti’nden ve dünyanın birçok ülkesinden öğrenci geldiğini, ancak son yıllarda çeşitli sebeplerle Türkiye’den gelen öğrenci sayısında düşüş yaşandığını söyledi.

Feyzioğlu, bu düşüşle ilgili ilk sıradaki sebebin yurt ihtiyacının karşılanmasındaki eksiklik olduğunu söyleyerek, “KKTC’deki yurt ihtiyacını gidermek için kararlı adımlarla yola çıktık” dedi.

Gençlerin yurt ihtiyaçlarını karşılamak için gerek Kıbrıs Vakıflar İdaresi gerekse hükümetten tahsis ettikleri arsalara Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla binalar yapacaklarını belirten Metin Feyzioğl, konuyla doğrudan ilgilenen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunun hızlıca çözülebilmesi için KKTC’deki mevcut yurtlardan da kiralama yoluna gidilmesi yönünde talimatı olduğunu belirtti.

Ali Kamacıoğlu ile imzalanan protokol uyarınca 802 öğrenciye kısa sürede içinde yurt imkanı sağlanacağını kaydeden Feyzioğlu, kasım ortası gibi öğrencilerin yurda yerleşebileceğini söyledi.

Önemli bir yatırımı Türkiye Cumhuriyeti’nin kaynaklarıyla gençlerin hizmetine sunan, Kamtek LTD. Direktörü Ali Kamacıoğlu’na teşekkür eden Metin Feyzioğlu, konuyu yakından takip eden TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Spor Koordinatörü Tekçam ve KEİ Kıbrıs Koordinatörü Cihan’a teşekkürlerini iletti.

Bu davranışın örnek olmasını da dileyen Büyükelçi Feyzioğlu “Yurt olmaya elverişli binalarınız varsa gerekli inceleme ve değerlendirmeden sonra imkanlarımız doğrultusunda buraları gençlerin hizmetine sunmaya hazırız” diyerek ülkedeki iş insanlarına çağrı yaptı.

-Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanlığı görevini de yürüten Kamtek LTD. Direktörü Ali Kamacıoğlu, ülke eğitimi için bir damla dahi katkı sağlamışsa bundan büyük bir onur ve mutluluk duyacağını ifade etti.

Kamacıoğlu, hiç düşünmeden, hesap yapmadan ülke gençliğine fayda sağlamak için adım attığını da belirterek, KKTC’deki üniversitelerin ilk yıllarda olduğu gibi Türkiye’den gelen öğrenci sayısını yüzde 60-70’lere çıkarmasını da temenni etti.