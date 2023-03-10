Feyzioğlu ziyareti sırasında, İlayda Öztürk'ün acılı babası Salih Öztürk'ü kabri başında buldu.

Feyzioğlu, bu acı karşısında yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

Sordum,

Zaman ne zaman durdu?

Dedi,

6 yıl,

3 ay,

10 gün.

Sordum,

Hep mi buradasın?

Dedi,

Hiç gitmem.

6 yıl, 3 ay, 10 gün.

Sordum,

Adın ne?

Az bi düşündü. Sonra dedi, Salihtir. Salih Öztürk.

Elini tuttum.

Elimi tuttu.

İnsan insana lazım be Salih dedim.

Dedi bana kızım lazım.

O zaman anlat bana dedim.

Anlattı. Yüreğinden.

Dinledim. Yüreğimden.

Rabbim bizleri acıların en büyüğü ile sınama.

Rabbim evlat acısı çekenlere sabır ver.

Rabbim sana inandık sana sığındık.

Rabbim vekilimiz sensin, velimiz sensin.

Rabbim;

İlayda Yeliz Öztürk'e,

Tüm geçmişlerimize,

Depremde yiten onbinlerce vatandaşımıza,

Kardeş vatanım Kuzey Kıbrıs'ın meleklerine

Rabbim rahmet eyle.

Affedin dostlar,

İçimde tutamadım.

Doldum,

Taştım,

Paylaştım.

Metin Feyzioğlu

Kaza nasıl olmuştu?

Safa Güngör (E-25) yönetimindeki tır araç ile taş ocakları mevkiinden dağa doğru çıkarken Tüfekçi Taş Ocağı Şantiyesi yakınlarında yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı yönden gelen Denktaş Mutluel (E-57), yönetimindeki THP 570 plakalı minibüsle çarpışmıştı. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.