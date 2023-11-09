Fidan, “Türk diplomasisi olarak adadaki Türk toplumunun hakları Türk devletinin tanınırlığı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz… Uzun ve meşakkatli bir yol ama bizde bu konuda yorulmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Toplantısı dönüşünde uçakta TAK’a açıklama yapan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin varlığı ve devamı için Türkiye Cumhuriyeti olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Fidan, adadaki Kıbrıs Türklerinin onurlu bir şekilde yaşaması, kalkınması ve refahı için Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman devrede olduğunu söyledi.

Fidan, aynı şekilde Türk diplomasisi olarak adadaki Türk toplumunun hakları, devletinin tanınırlığı için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Uzun ve meşakkatli bir yol ama bizde bu konuda yorulmak yok, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yola devam” diye konuştu.