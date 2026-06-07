Fileleftheros Ankara’nın, Rum yönetimine baskı çemberi oluşturmak hedefli diplomatik müdahalelerle TC-AB ilişkileri alanında perde gerisi inisiyatifler almakta olduğunu öne sürdü.

Avrupa kartının, farklı oyuncular ile Kıbrıs sorunundaki yeni çabanın çalışma masasında bulunduğuna ancak içerik ve değerlendirme yöntemi açısından her birinin referans noktasının ve söyleminin farklı olduğunu belirten gazete, perde gerisinde Türkiye’nin AB üyeleriyle köprüler kurduğunu, denkleme NATO’nun da gireceğini kaydetti.

Ankara’nın, Avrupa Birliği Komisyonu dönem başkanlığının sona ermesinin (bu ay) ardından siyasi avantajını kaybedeceğini düşündüğü Güney Kıbrıs’a baskı sahnesi kurmaya çalışacağını savunan gazete, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkiye’nin büyük bir ülke olduğu, AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı olduğu ve Rum yönetiminin, Türkiye ile AB arasında ilişki kurulmasını engelleyemeyeceği açıklamasına yer verdi.

Türkiye’nin, Rum yönetiminin AB-NATO ilişkilerine engel olduğunu söyleyerek planlamasına NATO’yu da katacağı yolunda bilgi edindiğini kaydeden gazete, Rum yönetiminin Türkiye’nin perde gerisi faaliyetlerinden ve Rum tarafına baskı uygulanması senaryoları oluşturulduğundan haberdar olduğunu kaydetti.