Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Uluslar Ligi’nin Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya’yı 3-2 mağlup etti.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Almanya, ilk seti 25-18 kazandı.

Çekişmeli geçen ikinci sette de 26-24 üstünlük sağlayan konuk ekip, karşılaşmada 2-0 öne geçti.

MİLLİ TAKIM MAÇA DÖNDÜ

İlk iki setin ardından toparlanan Filenin Sultanları, üçüncü sette oyunun kontrolünü eline aldı. Hücumdaki etkinliğini artıran Milli Takım, seti 25-19 kazanarak skoru 2-1’e getirdi.

Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, rakibine 25-22 üstünlük kurdu ve karşılaşmayı karar setine taşıdı.

KARAR SETİNDE KAZANDILAR

Büyük çekişmeye sahne olan karar setinde son bölümü daha iyi oynayan Filenin Sultanları, seti 15-13, karşılaşmayı ise 3-2 kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko
İçeriği Görüntüle

Böylece ilk iki seti kaybetmesine rağmen geri dönmeyi başaran Milli Takım, VNL’nin Ankara etabındaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Filenin Sultanları, Ankara etabına Belçika ve Fransa karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetlerle başlamıştı.

Türkiye, etaptaki dördüncü ve son maçında 21 Haziran Pazar günü saat 19.30’da Çin ile karşılaşacak.