Kontraspor yayınında konuşan Nihat Kahveci, özellikle saha içinde sorumluluk alması gereken oyuncuların bu görevi yerine getirmediğini belirterek, “Sorumluluk alması gerekenler sorumluluk almadı” dedi.



Hakan Çalhanoğlu için “Inter’de, Milan’da uçan Hakan için de aynı şeyi söyleyebilirim” ifadelerini kullanan Kahveci, Hakan’ın net bir pozisyon kaçırdığını ve ofsayt pozisyonunda sol ayağıyla vurduğunu hatırlattı.



Arda Güler’e de özel eleştirilerde bulunan Nihat Kahveci, şunları söyledi: “Arda kaçak oynadı, kusura bakmayacak. Real Madrid’de oynayan, bizi gururla temsil eden Arda bu kadar az sorumluluk almamalı. Maç öncesi de söyledim; bugün risk almalıydı. 10 kişi kaldıktan sonra da kaçak oynadı.”

“En iyi şutları Merih ve Abdülkerim attı”

Nihat Kahveci, hücumda asıl sorumluluğu üstlenmesi gereken isimlerin yerine defans oyuncularının öne çıktığını dile getirdi: “Maçın en iyi şutunu Merih attı. Bir tane daha vurdu, rakibe çarptı. Abdülkerim’in kestiği ortada neredeyse gol oluyordu. En iyi orta keseni Abdülkerim mi olmalı? En iyi şut atanı Merih mi olmalı? Düşünün.”



Kahveci, Kerem Aktürkoğlu’nun iki maçtır forma şansı bulamadığını, Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de ellerinden geleni yaptığını ancak asıl yükün yıldızlarda kalması gerektiğini vurguladı. İki topun direkten döndüğünü hatırlatan Kahveci, “Turnuvayı izlemeyene sorsan kim vurdu diye, Barış vurdu, Arda vurdu, Hakan vurdu, Kerem vurdu der” dedi.

“Karizmamız çizildi, çok acı”

Turnuvaya erken veda etmenin acısını dile getiren Nihat Kahveci, duygusal açıklamalarda da bulundu: “1 milyon pas yaptık, 500 bin şut çektik ama topu ağlarla buluşturamadık. Brezilya’ya, Fransa’ya, İngiltere’ye yenilmedik. Böyle olmasını beklemiyorduk. Turnuva 19 Temmuz’da bitecek, biz 20 Haziran’da ayrıldık. Bu çok acı. Çocukların geleceğini etkileyecek. Uğurcan MVP’lik sezon geçirdi, bundan sonra eskisi kadar kıymet görmeyecek. Karizmamız çizildi.”

