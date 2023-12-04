Dostluk maçı için yapılan açıklama şu şekilde:

05.12.2023 Salı günü Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası’nda KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği gönüllülerinden oluşturulan Filistin Karması arasında; Filistin ile dayanışma ve dostluk futbol maçı gerçekleştirilecektir.

Bir asırdan fazladır Siyonist İsrail’in Filistin topraklarında devam eden işgal ve katliamları 7 Ekim tarihinden beridir Gazze özelinde ve Filistin genelinde bir soykırıma dönüşerek şiddetini arttırmıştır.

Kıbrıs Türkü, yakın tarihinde varoluş mücadelesi vermiş, Filistin topraklarındaki vahşet ve zorbalığın bir benzerine karşı mukavemet göstermiş; geçmişi direniş ve fedakarlıklarla dolu kahraman bir halktır.

Bu sebeple Filistin’deki direnişi en iyi anlayan, ailelerini, çocuklarını, bebeklerini korumaya çalışan mazlumların mücadelesi ile dayanışma göstermeye en layık halklardan birisi olarak dostluk maçında bir araya geleceğiz.

Siyasi görüşü, inancı, dili, dini, ırkı ne olursa olsun “Kıbrıs Türkü Mazlum Filistin Halkının Yanındadır” diyen tüm yurttaşlarımızı tribünlerde yerlerini almaya davet ediyoruz.

