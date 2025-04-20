Lacivet Medya’dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, filmin, Kıbrıs Türkü’nün 1974 yılına kadar yaşadıklarını genç kuşaklara ve tüm dünyaya aktarabilmek adına önemli bir hizmet olacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının 1958-1974 yılları arasında verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan “Ayşe Tatile Çıktı” adlı filmin ve film platosunun ön tanıtım etkinliğine, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Kültür Merkezi sanatçıları ile Kazakistan ve Özbekistan’dan sanatçılar ve davetliler katıldı.

Cengizköy’deki film plato alanında düzenlenen etkinlik, kurdele kesimi ile başladı, ardından plato alanına yürünerek konuşmalara geçildi.

- Büyükelçi Başçeri: “Güçlü bir adım”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, konuşmasında, söz konusu filmin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin dünyaya duyurulması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Başçeri, “Türkiye’deki dizi ve film sektörünün, uluslararası alanda Türkiye’yi tanıtan önemli bir araç olduğunu biliyoruz. KKTC’de kurulan bu plato, Kıbrıs Türkü’nün haklı varoluş mücadelesini dünyaya anlatacak güçlü bir adım.” dedi.

Lacivert Medya gibi Türkiye'de başarılı işlere imza atmış bir kuruluşun Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin dünyaya anlatılması için KKTC’de çıktığı bu yolculukta başarılar dileyen Başçeri, “İnşallah layıkıyla, bugün açılışını yaptığımız platoda çekilecek film bütün sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Biz de heyecanla bekliyoruz.” diye konuştu.

- Arıklı: “Önemli bir boşluğu dolduracak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, son yıllarda Türk sinemasının ciddi bir gelişim gösterdiğinin altını çizerek, filmin Kıbrıs konusunda dünyaya verilmesi gereken mesajı ileterek, hedefine ulaşmasını temenni etti.

Arıklı, sinema ve dizi sektörünün küresel etkisine vurgu yaparak, “Türk dizileri şu anda dünya çapında büyük ilgi görüyor. KKTC olarak bu rüzgarı yakalamamız gerekiyor. Bu plato, önemli bir boşluğu dolduracak. Kıbrıs konusunda dünyaya vermemiz gereken mesajı maalesef sinema sektörünü kullanarak veremedik. Çekilecek film zannediyorum bu boşluğu dolduracak. Başarılar diliyorum. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz.” dedi.

- Gür: “Büyük bir direnişin hikayesi anlatılacak”

Lacivert Medya ortaklarından Nadir Gür, filmin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık uğruna verdiği büyük direnişi anlatacağına işaret ederek, filmin, tarihe ve kültüre sahip çıkmak, geçmişteki kahramanlıkları ve mücadeleleri unutmamak ve bunları geleceğe taşımak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

- Hasanoğlu: “Film, Kıbrıs’ın geçmişini geleceğe taşıyacak”

Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ise, KKTC’de gerçekleştirilen bu tür kültürel faaliyetlere her zaman destek verdiklerini ve Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti olarak etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Biz, Kıbrıs Türklerinin geçmişini anlatacak çok önemli filmlerin burada yapılmasının şahidi olacağız.” dedi.

Hasanoğlu, filmin Kıbrıs’ın geçmişini geleceğe taşıyacağına inandığını ifade ederek, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan’dan gelen ses sanatçıları müzik dinletisi ve dans gösterisi sundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ne bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi sanatçıları “Azerbaycan Rüzgar” grubu sahne aldı. TÜRKSOY’un katkılarıyla Kazakistanlı ses sanatçısı Melika Aldığım Zorova ve Özbekistanlı sanatçı Erturgut Ekeno da mini konserler verdi.