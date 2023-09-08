Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis memuru İbrahim Ertarken, mahkemede olguları aktararak, teminat talep etti.

Polis, 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde finans alanında faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Kubilay Akın’ın yaptığı Obta Trading Ltd. isimli iş yerine giden kimliği meçhul üç erkek şahsın, konu işletmede eğitim müdürü olarak görev yapan çalışana, o sırada iş yerinde bulunmayan genel müdürü defalarca sorup, aranmasını istedikten sonra genel müdüre ulaşamamaları üzerine çalışanın masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörüne kasten ve kanunsuz bir şekilde yumruk atıp, kırdıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlıların çalışana, “Biz üç kişiyiz, tekrar geleceğiz” deyip işletmeden ayrıldıklarını aktardı.

Polis, akabinde işletme sahibi olan Kubilay Akın'ın kullanımında bulunan Whatsapp hattına birçok yabancı hattan yazılı ölüm tehdidi mesajı geldiğini, işletme sahibinden 20 bin Amerikan Doları para istediklerini ve parayı vermediği takdirde iş yerine gönderilen kişilerin her geçen gün artacağını yönünde konuşmalar yapıldığını anlattı.

Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, iş yerine giden M.P, M.K ve E.B'nin tespit edilerek, 31 Ağustos 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 20’ er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için bir kefilin 150ér bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.