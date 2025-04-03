Finansal analist Henry Johnston açıklamasında, ABD Başkanı Donald Turmp'ın hem ekonomik hem de siyasi konularda 'ilkel taktikler' uyguladığını söyledi

Çarşamba günü Trump, ‘Kurtuluş Günü’ olarak adlandırdığı planının bir parçası olarak çok sayıda ticaret ortağına yönelik yeni ve kapsamlı gümrük vergileri açıklamıştı.

Johnston açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Bence Trump'ın Ukrayna çatışmasına yaklaşımı ile ekonomik olarak yaptıkları arasında çok ilginç bir paralellik bulunuyor. Bu da Trump'ın çok köklü ve uzun süredir devam eden sorunları hızlı, tek taraflı ve agresif önlemlerle çözmeye çalışmasıdır. Ve bence her iki durumda da, halihazırda gördüğümüz şeyle daha fazla karşılaşacak. Çok ilkel taktikleri sorunun kökenine inmiyor. Ele almaya çalıştığı ekonomik sorunlar çok köklü. Bu sorunlar yarım asırdır devam ediyor ve gümrük vergileriyle dövülerek çözülemeyecek.

Trump konuşmasında farklı ülkelere uygulayacağı karşılıklı gümrük vergilerini gösteren ayrıntılı bir tablo da sunmuş ve karşılıklı gümrük tarifesi planıyla ilgili olarak “Onlardan, bizden aldıkları ve almakta olduklarının yaklaşık yarısını alacağız. Yani tarifeler tam bir karşılıklı olmayacak” demişti.

'AB için oldukça acı verici olacak'

"Beyaz Saray'da diğer ülkelerin ABD'den faydalandığına dair bir algı var zira Amerikan malları başka yerlerde hoş karşılanmıyor oysa ABD nispeten açık bir pazar tuttu" diyen Johnston konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

Ticaret dengesi kesinlikle kendi adına konuşuyor ancak bence burada anlaşılması gereken şey ABD'nin bu sistemin gönüllü bir katılımcısı olduğudur. Doları rezerv para birimi olarak kullanarak ve diğer ülkeleri dolar fazlası oluşturmaya ve sonra bunları ABD'ye, ABD hazine tahvillerine yeniden yatırmaya teşvik ederek esasen ABD'nin enflasyon yaratmadan iç tüketimi finanse etmesine izin verdi. ABD mallarının diğer pazarlara aynı şekilde erişemediği durumlarda bile ABD'nin istismar edildiğini iddia etmenin tamamen iyi niyetli olmadığını düşünüyorum zira sistemin kendisi ABD için çok faydalı olmuştur.

Johnston verdiği demeçte “Bence Amerikan ticaret ortakları arasında buna yanıt vermek için çok fazla mücadele olacaktır. Bence Avrupa Birliği bunu düşmanca bir hareket olarak görecektir ve hiç şüphesiz AB için oldukça acı verici olacağını düşünüyorum. Müttefikler arasında ticaret savaşları görebiliriz" cümlelerinin altını çizdi.