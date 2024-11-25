Meclis Genel Kurulu'nda CTP Grubu adına Tufan Erhürman “Tabi ve gayri tabi afet” başlıklı konuşma yaptı. Dün yaşanan afetin ne kadar tabi olduğunun konuşulabileceğini ancak hükümetin yarattığı afetin gayri tabi olduğunu söyledi.

İklim değişikliği konusunda çalışan pek çok kişinin uzun süredir uyarılar yaptığını kaydeden Erhürman, bununla ilgili bir sistem oluşturulması gerektiğini de uzmanların ifade ettiğini anlattı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da doğal afetlerin yansımasının ne olacağının bilinemeyeceğini ancak tedbir almanın zorunlu olduğunu belirtti.

Olağanüstü durumlarla ilgili yapılanmalara işaret eden Oğuz, 2 Kasım’da 3 Kasım’la ilgili sarı alarm nedeniyle alınan önlemlere işaret etti.

Belediyelerin gerekli tedbirleri aldığını belirten Oğuz, öte yandan kaymakamlıkların da sevk ve idare konusunda etkin şekilde çalıştığını kaydetti.

Kıb-Tek’le ilgili de konuşan Oğuz, fırtınanın sürekli olmasının arızaların tamirine de etki ettiğini söyledi.

Sevk ve organizasyonun teknik bir konu olduğunu söyleyen Oğuz, Sivil Savunma Polis ve İtfaiyenin de dünden beridir etkin şekilde çalıştığını dile getirdi.

İklim değişikliğinin dünyanın sorunu olduğunu kaydeden Oğuz, bununla ilgili Kıbrıs’ta da ortak çalışmaya ihtiyaç olduğuna katıldığını ifade etti.

Oğuz, zararlarla ilgili kaymakamlıklara gelen ihbarların da değerlendirildiğini belirtti.

-Çavuş

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, dün yaşanan fırtına ile ilgili tüm kurumlarla birlikte halkın zararlarını minimalize edecek şekilde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Zararları yerinde ziyaret ederek gördüklerini belirten Çavuş, üreticiyi yatırıma teşvik ederek zararların azaltılacağını kaydetti.

Bölgelerde meydana gelen zararlardan bahseden Çavuş, yeni iklim koşullarına üretimi nasıl adapte edecekleri konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve üreticinin tazmin edileceğini aktaran Çavuş, eksikliklerin aşılması ile ilgili hükümetin çalıştığını söyledi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, küresel iklim değişikliğine bağlı doğal olayların tüm dünyada arttığına işaret etti.

CTP’nin eleştiri yapmasının doğal olduğunu kaydeden Berova," hükümetin yönetemediği" söylemini kabul etmediklerini vurguladı.

Afet ve acil durumla ilgili geçen yılın sonunda bir irade koyarak ilgili yasa tasarısını hazırladıklarını ve tasarının görüşülmek üzere beklediğini kaydeden Berova, “Afet ve acil durum yönetiminin ayrı bir merkezinin olması mutlak gerekliliklerden bir tanesidir” diyerek, konuyla ilgili hazırlıkların belli bir aşamaya geldiğini aktardı.

Doğal afet anlarında hükümetin varlığının ilgili bölgede hissedilebilmesi adına gerekli tüm kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapıldığını kaydeden Berova, yakın süre içerisinde ilgili yasa tasarısının bir zemine oturtulacağını da belirtti.

Toplu İş Sözleşmeleri konusuna da değinen Berova, yasada Toplu İş Sözleşmesi imzalanmadan önce Maliye görüşünün alınmasını zorunlu kılacak bir düzenleme yapıldığını anlattı. Berova, “Kamu maliyesinin finanse ettiği kurum ve kuruluşlar Toplu İş Sözleşmesi imzalarken kendi sürdürülebilirliğini de sağlamalıdır.” dedi.

Konuşmaların ardından birleşim sona erdi.

Gelecek Birleşim 9 Aralık’ta saat 10.00’da yapılacak ve 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri başlayacak.