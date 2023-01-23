Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de konut fiyatlarının, nüfus ağırlıklı ortalama bazında geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10,5 ile "aşırı" değerlendiği kaydedildi.

Bununla birlikte konut fiyatları düşüş eğilimi gösterirken, aşırı değerlenmenin azalmaya devam edeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, konut fiyatlarının Ekim 2022'de yüzde 0,5 düşerek art arda dördüncü ay gerilediği bildirildi.

Aşırı değerlemenin Batı kıyısından Doğu'ya kaydığına işaret edilen açıklamada, 2022'nin üçüncü çeyreği itibarıyla konutların en fazla değer kazandığı eyaletlerin Hawaii, Güney Karolina ve Kuzey Karolina olduğu belirtildi.

Yüksek konut kredisi faiz oranlarının konut fiyatlarını baskılamaya devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, konut finansmanı şirketi Freddie Mac'e göre, 2 hafta önce yüzde 6,27 olan 30 yıllık sabit ipotek oranının 12 Ocak itibarıyla yüzde 6,33'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, konut piyasasının azalan satışlar, düşük envanter ve düşen fiyatlarla durgunluğunu koruduğuna işaret edilerek, hem ev satın alma hem de ev satma hissiyatının 2022'dekine kıyasla önemli ölçüde düştüğü kaydedildi.

Soğuyan talep ve kötüleşen satın alınabilirlik nedeniyle nominal konut fiyatı büyümesinin 2023'te ciddi ölçüde yavaşlamasının beklendiği vurgulanan açıklamada, nominal konut fiyatlarının 2023'te yüzde 0 ila 5 arasında düşeceği ve 30 yıllık ipotek oranının yüzde 6,5 ila 7 arasında kalacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, yüksek enflasyon ve faiz artışlarının yol açacağı belirsizliğin 2023'te konut kredisi faizlerindeki oynaklığı ve aşağı yönlü riski artıracağı vurgulandı.