Fitiris Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide, Rum polis teşkilatı içerisinde modern, esnek ve uzman bir birim kurmayı hedeflediklerini belirten Fitiris, bu yeni yapının örgütlenme hazırlıklarının son aşamada olduğunu ve daha iyi, bağımsız ve uzman operasyon çalışma şartları sağlanabilmesi için ayrı bir binada konumlanması sürecinin de devam ettiğini söyledi.

Orta Doğu’daki durumun çok ciddi olduğunu ve yakından takip ettiklerini belirten Fitiris, güvenlik birimlerinin sürekli alarmda olduğunu ve verileri sürekli değerlendirdiğini söyledi.

Fitiris, İngiliz üslerinin varlığının, güvenlik planlamalarında dikkate aldıkları bir unsur olduğuna işaret ederek vatandaşlarını, altyapılarını, ziyaretçileri (turistler) etkin koruyacak mekanizmalara da sahip olduklarını anlattı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupalı liderlerle kurduğu temaslar sonucunda ülke güvenliğinin güçlendirildiğini belirten Fitiris, bu diplomatik hareketliliğin sonucunda bölgede uçaklar, gemiler, modern izleme ve engelleme sistemleri gibi gözlem ve caydırma imkanları konuşlandırıldığını kaydetti.

Fitiris “Bu inisiyatif ülkenin caydırıcılığını önemli ölçüde güçlendirdi ve Kıbrıs’ın yalnız olmadığını, geniş bir Avrupa güvenlik ve iş birliği çerçevesinin parçası olduğu mesajını verdi. Ülke topraklarımızda terör saldırısı olmaması tesadüf değil, polis ve yetkili güvenlik makamlarımızın sistemli ve önleyici çalışmasından kaynaklanıyor.” ifadesini kullandı.