Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerli sermaye ile kurulan ilk özel hava yolu şirketi olan Fly Kıbrıs Hava Yolları ile dünyanın birçok noktasına otel ve tur hizmetleri sağlayan Gezinomi, online satış kanalı olan flykhy.com’un yönetimi üzerine yeni bir anlaşma imzaladı.

Concorde Tower’da gerçekleştirilen imza töreninde Gezinomi Genel Müdürü Deniz Selen Kılıçözgürler ve Fly Kıbrıs Hava Yolları şirket ortaklarından Rauf Denktaş ve Nusret Polat hazır bulundu.

Gezinomi Genel Müdürü Deniz Selen Kılıçözgürler törende yaptığı açıklamada; Kuzey Kıbrıs’ta iş birlikleri ve yatırım fırsatları için çalışmalarına devam ettiklerini, sektöre katkı sunacak her türlü iş birliğinde yer almaya devam edeceklerini belirtti.

Fly Kıbrıs Hava Yolları kurucu ortakları Rauf Denktaş ve Nusret Polat da işbirliğinin ülkemiz turizmine büyük katkıları olacağı yolundaki temennilerini dile getirdiler.

Haftanın her günü 156 ekonomi ve 12 business class koltuğuyla Türkiye’ye tarifeli seferler yapan Fly Kıbrıs Hava Yolları, Lefkoşa Ercan Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu – Giresun, Bodrum ve Trabzon’a direkt ve karşılıklı olarak gerçekleştiriyor.

Bu anlaşma ile birlikte, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın online satışları 31.12.2025 tarihine kadar Gezinomi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar bilet almak isteyen yolcular, Fly Kıbrıs Havayolları web sitesi ve çağrı merkezinin yanı sıra, Gezinomi web sitesi ve Gezinomi acenteleri üzerinden de biletlerini satın alabilecekler.