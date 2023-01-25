İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
24.01.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, forklift üzerinde bulunan malzeme yüklü paletin iş yerinde çalışmakta olan Altan MACİLLA(E-45)’nın üzerine devrilmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ bacağında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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