İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.01.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, forklift üzerinde bulunan malzeme yüklü paletin iş yerinde çalışmakta olan Altan MACİLLA(E-45)’nın üzerine devrilmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ bacağında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.