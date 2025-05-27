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Adı edilen şahıs, düşmüş olduğu kuyudan İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağ bacağında kesi teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmet Şimşek’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmet Şimşek’i kabul etti

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 26 Mayıs 2025 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, İskele’de bir şahsa ait ikametgahın bahçesinde, Mehmet Çakırlı (E-21) üzeri beton foseptik kuyusu üzerinde bulunduğu sırada, kuyunun çökmesi sonucu yaklaşık 7 metre derinlikteki kuyuya düştü.

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