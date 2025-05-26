Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya tutuna bugün Vietnam'la başladı.

Uçaktan inerken paylaşılan görüntülere göre Macron'un, Vietnam'a vardığında eşi Brigitte Macron ile bir tartışma yaşadı.

Görüntülerde Brigitte Macron'un, Fransa liderinin yüzüne tokat attığı anlaşılıyor.

Associated Press haber ajansı tarafından dün akşam Hanoi'de çekilen görüntülerde Macron'un uçağının kapısının açılarak kendisini gösterdiği görülüyor.

Eşi Brigitte'in kolları açık kapının solundan çıkıyor, iki elini eşinin yüzüne koyuyor ve onu itiyor.

Macron irkilmiş gibi görünüyor ancak hızlıca toplarlanıyor ve açık kapıdan el sallamak için dönüyor. Brigitte, uçağın arka tarafında kaldığı için yüz ifadesi görünmüyor.

Çift, Vietnamlı yetkililer tarafından resmi karşılama için merdivenlerden aşağı inerken, Brigitte Macron eşinin uzattığı kolu tutmuyor.

Video, internette hızla yayıldıktan sonra Macron'un ofisi önce görüntülerin gerçekliğini reddetti, ardından da gerçek oldukları doğrulandı.

"ZARARSIZ AĞIZ DALAŞI"

Macron'un yakın bir arkadaşı daha sonra olayı bir çiftin zararsız "ağız dalaşı" olarak tanımladı.

Cumhurbşkanının çevresinden bir başka kişi ise olayın önemini küçümsedi.

İkinci kaynak gazetecilere "Başkan ve eşinin geziye başlamadan önce son bir kez şakalaşarak stres attıkları bir andı" dedi.

"Bu bir birliktelik anı. Komplo teorisyenlerinin değirmenine su taşımak için daha fazlasına gerek yoktu" diye ekleyen kaynak, olayla ilgili olumsuz yorumlar için Rusya yanlısı hesapları suçladı.

Vietnam, Macron'un Fransa'yı ABD ve Çin'e karşı güvenilir bir alternatif olarak sunacağı yaklaşık bir hafta sürecek Güneydoğu Asya turunun ilk durağı.