Fransa'da Başbakanlık görevine getirilen Gabriel Attal'ın kurduğu kabine açıklandı.

SEVGİLİSİNİ BAKAN OLARAK ATADI

Yeni kabineyi oluşturan Attal, 2017 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi olan, aynı zamanda Avrupa Parlamento'sundan (AP) milletvekili ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stéphane Séjourné'yi "Avrupa ve Dışişleri Bakanı" olarak atadı.

Atamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Séjourne şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Başbakan'ın teklifi üzerine Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Avrupa ve Dışişleri Bakanı olarak atandım.

* Bunun ne kadar büyük bir onur olduğunun farkındayım. Bu muazzam bir şey. Ülkemizin eşsiz sesini dünyaya taşımak benim görevim olacak.

ATTAL'IN YENİ KABİNESİ

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, yeni kabineyi cumhurbaşkanlığı konutunda açıkladı. 2008-2017 yıllarında Cumhuriyetçiler (LR) Partisinde milletvekilliği ve meclis başkan yardımcılığı görevini üstlenen Catherine Vautrin, Çalışma, Sağlık ve Dayanışma Bakanı oldu.

İktidar partisi Rönesans milletvekili Marie Lebec, Parlamento ile ilişkilerden Sorumlu Bakan olarak atandı. Paris'in 7. bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) partili Belediye Başkanı Rachida Dati, Kültür Bakanlığının başına getirildi. Dati, daha önce eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak çalışmıştı.

Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Prisca Thevenot ise Demokratik Yenilenmeden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak görevlendirildi. Dayanışma ve Aile Bakanı Aurore Berge için görev değişikliğine gidildi. Berge, artık Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak.

Önceki kabinde Spor Bakanı olan Amelie Oudea-Castera'nın çalışma alanı genişletildi. Oudea-Castera, artık Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı görevini üstlenecek.

Kabinede görevlerine devam eden isimler arasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau bulunuyor.

Yarın sabah yerel saat ile 11.00'da yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenlenecek.