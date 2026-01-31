Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan Leroy Sane'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı kırmızılıe ekip sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



KAÇIRACAĞI MAÇLAR



Yıldız oyuncunun sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Sane'nin Kayserispor, Rizespor ve Eyüpspor'a karşı oynanacak Süper Lig maçlarını kaçırması öngörülüyor.

Galatasaray sağlık heyeti, Leroy Sane'yi 17 Şubat'ta Juventus'la oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçına yetiştirmeye çalışacak.



7 AY ÖNCE GELMİŞTİ



Haziran ayında Galatasaray'a transfer olan Sane, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sane, 9 milyon euro + 3 milyon euro sadakat bonusu olmak üzere 12 milyon euroya anlaşma sağlamıştı.