Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıktı.
Galatasaray ilk yarısını geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Bununla birlikte yenilgisiz serisi devam eden Galatasaray 68 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer aldı. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.
Sarı kart gören Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
GÜNAY KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray'da Günay Güvenç hakeme gösterdiği tepkiler nedeniyle, Alanyaspor karşılaşmasının devre arasında kırmızı kart gördü ve tribüne çıktı.