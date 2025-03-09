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Galatasaray'da Günay Güvenç hakeme gösterdiği tepkiler nedeniyle, Alanyaspor karşılaşmasının devre arasında kırmızı kart gördü ve tribüne çıktı.

Mert ve Aylin’den göğüs kabartan büyük başarı

Mert ve Aylin’den göğüs kabartan büyük başarı

Bununla birlikte yenilgisiz serisi devam eden Galatasaray 68 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer aldı. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıktı.

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