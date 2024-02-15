Bunlar da ilginizi çekebilir

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.

Sparta Prag’da ise 80. dakikada Matej Rynes ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Galatasaray’ın gollerini 19. dakikada Kerem Demirbay, 61. dakikada Ladislav Krejci kendi kalesine ve 90+1. dakikada galibiyeti getiren golü Mauro Icardi attı, Sparta Prag’ın gollerini ise 47. dakikada Angelo Preciado ve 65. dakikadar Jan Kuchta kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag’ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.