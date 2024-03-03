Süper Lig'in 28. haftasında Dolmabahçe'de oynanan derbide gülen taraf Galatasaray oldu. Fenerbahçe ile birlikte çetin bir şampiyonluk yarışı veren sarı kırmızılılar Beşiktaş deplasmanında 1-0 kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Haftanın en önemli mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayan ve 6 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş seyircisi önünde puan alamadı.
Cimbom maçın hemen başında, dakikalar 2'yi gösterirken Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle galip geldi.
Avrupa'dan sonra kupada da havlu atan Galatasaray Beşiktaş derbisinde aldığı bu kritik galibiyetle tamamen lige odaklandı.
İLK DERBİSİNDE MAĞLUP
Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkan Beşiktaş, 90 dakika boyunca maça dengeyi getirecek golü bulamadı sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Dakika 2'de sol kanattan kazanılan korneri kullanan Kerem Demirbay'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, seken top en son kale önündeki Al-Musrati'ye çarparak Mert Günok'un yanından ağlarla buluştu. Galatasaray derbide 3 puanı bu tek golle aldı.
Beşiktaş 90. dakikada Omar Colley'in VAR kontrolü sonrası kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Galatasaray bu galibiyetle punaını 75'e çıkararak, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde haftayı lider tamamladı. Beşiktaş ise 46 puanla 4. sırada kaldı.