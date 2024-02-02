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Ligin ilk yarısında oynanan maçı da Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

Galatasaray karşılaşmanın başında bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı. Sarı kırmızılıların gollerini, 5. dakikada Nelsson ile 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Samsunspor ile Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

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