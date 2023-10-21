Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı.

Mücadele saat 19.00'da başladı.

Derbiyi Halil Umut Meler yönetti.

Galatasaray derbiye Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi 11'iyle çıktı.



Beşiktaş ise mücadeleye Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ghezzal, Rashica, Aboubakar 11'iyle başladı.

GALATASARAY DERBİYE ÖZEL FORMAYLA ÇIKTI

Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan formayla çıktı.



Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan formaları satışa çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin 1923 yılında giydiği formalardan esinlenerek hazırlanan formalar, taraftarlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Galatasaray da Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi karşılaşmasında bu özel formalarla sahada yer aldı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, ceza sahası dışında topla elle müdahale ettiği için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mert'in yerine kaleye Ersin Destanoğlu geçerken, Milot Rashica oyundan alındı.

İLK YARI 1-0 SONA ERDİ

İlk 45 dakika, Arjantinli yıldız Mauro Icardı'nin 26. dakikada attı golle Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DERBİDE KAZANAN GALATASARAY

Beşiktaş, 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile skoru eşitledi.

82. dakikada Arjantinli yıldız Icardı, yeniden sahneye çıkarak penaltıyı gole çevirdi ve skor 2-1 oldu.

Mücadelede başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

ICARDI, HAGI'Yİ SOLLADI VE KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Mauro Icardi, Hagi'yi geçerek Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en çok derbi golü atan yabancı futbolcu oldu.