Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maça Galatasaray hızlı başladı. Sarı kırmızılılar, 2. dakikada Icardi, 35. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle galibiyete uzandı. Gençlerbirliği'nde Niang 67. dakikada ağları havalandırdı.

Galatasaray, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi puanını 71 yaptı ve farkı 4'e çıkardı. Gençlerbirliği 25 puanda kaldı.

Icardi ve Yunus iki maç sonra

Galatasaray'da Icardi ile Yunus Akgün, iki maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Trabzonspor maçında oynayan Icardi ve Yunus, Göztepe ile Kocaelispor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti.

Volkan Demirel'den de iki değişiklik

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de geçen hafta 3-0 kaybettikleri Rams Başakşehir maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaptı.

Volkan Demirel, geçen hafta ilk 11'de oynayan Perreira ile Onyekuru'yu Galatasaray maçı kadrosuna almadı. Bu isimlerin yerine Gençlerbirliği'nde kart cezası biten Goutas ile Niang ilk 11'de forma giydi.