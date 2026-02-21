Farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler; çevre, enerji, sağlık ve toplumsal farkındalık alanlarında geliştirdikleri projeleri büyük bir özveriyle hazırladı. Araştırma yaparak, deneyerek, hatalarını düzelterek ilerleyen öğrenciler; sabırları, azimleri ve üretme heyecanlarıyla örnek bir çalışma süreci ortaya koydu.

Bu başvuru, öğrencilerin bilime olan ilgisini, birlikte çalışma becerilerini ve yılmadan emek verme kararlılıklarını yansıtan önemli bir adım oldu. Sürecin her aşamasında gösterdikleri gayret, başvurunun kendisinden bile daha değerli bir kazanım olarak öne çıktı.

Bilim yolunda emek veren tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyoruz.

1. Görme Engelini Kaldıran Mavi Baston Projesi, Lamia Çeker, 6C

2. Mavi Market Projesi, Nil Müberra Erkan, 7C

3. Güneşle Şarj Ol Projesi, Hüseyin Yakut, 6B

4. Deniz Suyundan Tarımsal Su Elde Etme Projesi, Mustafa Tekin, 6G

5. Yayalar Yaşasın Projesi, Fatma Kaçan, 6B

6. Alzheimer Hastaları İçin Kırmızı Bileklik Takip Projesi, Cennet Bonak, 7A

7. Beşparmak Dağlarında Rüzgâr Gülü Projesi, Ümmü Gülsüm Korkmaz, 6G