Bunlar da ilginizi çekebilir

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u elemeyi başarmıştı.

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Yarı finale yükselen VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un rakibi oldu.

Karagümrük, 6. dakikada Markao ve 84. dakikada Ryan Mendes'in golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazanıp adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.