Galatasaray, Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda Pendikspor’u 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 69’uncu dakikada Bakambu ve 82’nci dakikada Ziyech kaydetti.

Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 12’nci galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 37 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Pendikspor ise 7’nci mağlubiyetini yaşadı ve 13 puanla 16’ncı sırada kaldı.

İLK YARI

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

14. dakikada maçtaki ilk etkili atak, Galatasaray kalesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Welinton'da kaldı. Bu futbolcunun pasında sol tarafta topla buluşan Gökcan Kaya, ceza yayı önüne gelip yerden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tete, çaprazdan plase bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda topu kornere göndermeyi başardı.

42. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına geçen Romero, arka direğe ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ YARI

46' Galatasaray'da ikinci yarının başında Tete ve Kazımcan'ın yerine, Barış Alper ve Mertens oyuna girdi.

55' Pendikspor Erencan ile golü buldu ancak pozisyon öncesinde ofsayt bayrağı havada.

69' Bakambu, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

77' Galatasaray'da Kaan Ayhan yerine Kerem Demirbay oyuna girdi. Demirbay, stoper olarak oynuyor.

83' Hakim Ziyech ceza sahası dışından çektiği şutla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.