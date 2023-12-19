13. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde yılın en iyi antrenörü ödülünün sahibi olan Okan Buruk, düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aldığı ödülden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Buruk, "Başarıları biz takım olarak kazanıyoruz. Herkesin payı çok büyük, hedefimiz bundan sonraki yıllarda da bu ödülleri kazanmak. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak çok önemli ve değerliydi. Yaşadığımız şampiyonluk bize bu ödülü getirdi." dedi.

Galatasaray'ın Avrupa'da iddialı olduğunu vurgulayan 50 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray camiasının hak ettiği ve bundan sonra da yarışın içerisinde yer aldığı hem Türkiye'de hem Avrupa'da iddialı olduğu bir sene bizi bekliyor. İnşallah ileride yine bu ödüllere layık oluruz. Başarmak ve başarılı olmak çok önemli. Başarının peşinden koşuyoruz." diye konuştu.

"İnşallah Türk takımları için çok önemli ve çok değerli bir sene olur"

Fenerbahçe ile birlikte Avrupa'da yola devam ettiklerini belirten Buruk, "Hem bizim hem Fenerbahçe'nin Avrupa'daki serüveni devam ediyor. İnşallah Türk takımları için çok önemli ve çok değerli bir sene olur." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri Sparta Prag ile ilgili konuşan Buruk, Çekya temsilcisinin iyi bir takım olduğunu kaydederek, "Ortada bir gerçek var ki buradaki takımların hepsi iyi. İyi takım oldukları için buradalar. Bu takımlardan biri de Sparta Prag. Bu sene ligde 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider durumdalar. İç sahada maç kaybetmiyorlar ve Avrupa Ligi'nde de grubu ikinci sırada bitirdiler." ifadelerini kullandı.

"Sparta Prag 3'lü savunma oyunu oynayan bir takım"

Sparta Prag'ın oyun sistemine dikkati çeken Buruk, "Bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. Sparta Prag, 3'lü savunma oyunu oynayan bir takım aynı zamanda. Biz grupta hep 4'lü savunma ile oynayan takımlara karşı oynadık. Türkiye'de de çok fazla 3'lü savunma oynayan takım yok. Bizim için yeni bir deneyim olacak." şeklinde görüş belirtti.

"Konsantre olmak ve rakibi önemsemek gerekiyor"

Turu geçeceklerine inandığını ifade eden Buruk, şunları dile getirdi:

"Avrupa'da Galatasaray takımının gücü ve oyuncu kalitesi ortada. Bu maçta en iyisini yapabilecek ve bu turu geçebilecek güce sahibiz. Konsantre olmak ve rakibi önemsemek gerekiyor. Önümüzde hem bizim hem de Sparta Prag için uzun bir süre var. Devre arası transfer dönemi olacak, kim gidecek kim kalacak, kadro değişimleri olabilir."

Sparta Prag ile ilk maçı sahalarında oynayacaklarının hatırlatılması ve bunun avantaj olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Eski sistemde olsaydı deplasmanda atılan gol daha değerliydi. Şu an baktığınızda burada gol avantajı ortadan kalktığı için maç maç oynadığınız oyun ve aldığınız skor daha önem kazanacak. İlk maçı kendi sahamızda iyi oynarsak ve kendi oyunumuzu oynarsak bu avantaj olacak. İyi oynamazsak avantaj olmayacak. Ancak biz kendi sahamızda seyircimizle birlikte bu avantajımızı kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadrolarını güçlendirmek istediklerini aktaran Buruk, "İlk yarıyı bitirdikten sonra buna karar vereceğiz. Şu an aldığımız bir karar yok. Hedefimiz hep söylediğimiz gibi Avrupa'da tekrar kupa kazanmak. Bunun için yarışacağız. İkinci devre transfer dönemi açıldıktan sonra takım için en faydalı ne olacaksa onu yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

"Avrupa Ligi'nde olmamızın daha hayırlı olduğuna inanıyoruz"

Avrupa'da hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Buruk, şunları söyledi:

"Hedefimiz daha yukarılara doğru gitmek. Avrupa Ligi'nde olmamızın daha hayırlı olduğuna inanıyoruz. Buradaki yolun bizi daha yukarılara, daha iyi yerlere ulaştıracağına inanıyoruz. Finalden bahsediyoruz, bunlar bizim için bir hayal. Hedefimize ulaşmak için daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Hem içeride hem dışarıda daha iyi oynamamız gerekecek."

"(Fenerbahçe derbisi) İki takım için de çok değerli bir derbi olacak"

Trendyol Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan Buruk, "Türkiye ve iki takım için de önemli bir derbi. Yarışta birbirine yakın olan iki takım için de çok değerli bir derbi olacak. Devamında Süper Kupa maçı var. Sonrasında tekrar lig başlayacak." ifadelerini kullandı.