Galatasaray'da Fernando Muslera dönemi sezon sonunda kapanıyor. Uruguaylı eldivenin yerine arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar için Alban Lafont iddiası ortaya atıldı.

Fransız basını, Nantes'ın Alban Lafont ile ayrılık kararı aldığı ve sezon sonunda teklifleri değerlendireceğini yazdı.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira ise Alban Lafont'u isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın adı daha önce Alisson, Lunin, Uğurcan Çakı ve Berke Özer gibi isimlerle de anılmıştı.