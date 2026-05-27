"TAKİPSİZLİK KARARI KAMU VİCDANINI RAHATSIZ EDİYOR"

2015 yılında Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi, dosyayı yeniden inceledi ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu.

Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının, milletin hafızasında derin izler bıraktığını, sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini kaydeden Gürlek, "Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarıyla alındı." dedi.

"AMACIMIZ SORUMLULARIN HESAP VERMESİDİR"

Bakan Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu kararla birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen sevk yazısında, delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte olduğu vurgulandı. Yazıda delillerin mahkemede değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: GELİŞMEYİ ÖNEMLİ VE KIYMETLİ BULUYORUZ

Fenerbahçe Spor Kulübü de, dosyada alınan "kanun yararına bozma" kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "2015 yılında Rizespor maçı dönüşü Trabzon'da Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yalnızca kulübümüze değil; Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelmiş kabul edilemez bir saldırı olarak hafızalara kazınmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin sürecin ilk gününden itibaren takipçisi olduğu ve aradan geçen yıllara rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanması yönündeki beklentiyi her platformda kararlılıkla dile getirdiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün kamuoyuna da yansıyan, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi bu anlamda önemli ve kıymetli buluyoruz. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu yaklaşımın, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına inanıyor; kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sürecin bundan sonraki aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz."

MOSTUROĞLU: MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANCIMIZ GÜÇLENMİŞTİR

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu "Futbol takımımıza yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 'kanun yararına bozma' kararı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. KYOK (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar) kararının kaldırılmasının önünü açan bu karar ile maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inancımız güçlenmiştir." diye konuştu.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMALAR

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, "Takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yalnızca kulübümüzü değil, doğrudan ülkemizin huzurunu hedef alan planlı bir suikast girişimidir. Yaptığımız başvuruyu değerlendirerek bu kritik karara imza atan Adalet Bakanlığımıza, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi adına gösterdikleri irade için teşekkür ediyorum." dedi.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım ise “Adalet Bakanlığımızın takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen 'kalleş silahlı saldırı' ile ilgili aldığı kararı, dikkatle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle takip etmiş bulunmaktayız. Futbol tarihinin en karanlık gecelerinden birinde; yalnızca kafilemiz değil, milyonlarca taraftarımız, Türk sporunun barışı ve ülkemizin bütünlüğü hedef alınmıştır. Bugün gelinen noktada ise dosya ile ilgili 'kanun yararına bozma' kararı alınması, adaletin tecellisi adına atılmış son derece kritik ve memnun edici bir adımdır.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na giderken saat 22.15 sıralarında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

7 Nisan 2015 tarihinde iki kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma, yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Fenerbahçe futbol takımı otobüsünün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramasına ilişkin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali yapılmadığına hükmetmişti.