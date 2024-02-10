Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Gaalatasaray yenilmezlik serisini 13 maça çıkarttı. Sarı kırmızılılar üst üste altıncı galibiyetini elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri 66 puana yükselerek liderlik yarışında hata yapamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı kırmızılıların gollerini 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 31. dakikada Mertens kaydetti.

İkinci yarıda da üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde iki maç sona yenilen Başakşehir ise bu sezonki 10. mağlubiyetini alarak 33 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Ligde son 13 maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 13 müsabakaya çıkardı.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Sahasında 30 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde bu sezon 13'te 13 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın başında evindeki son 16 Süper Lig müsabakasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam ünvanını elde etti. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir karşısında rekorunu geliştirdi

Semih Ege Icardi ile seremoniye çıktı

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile seremoniye çıktı.

Icardi ile tanışma hayali kurduğunu söyleyen Semih Ege'nin isteği gerçek oldu. Galatasaray Kulübünün İstanbul'a getirdiği minik taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Icardi'nin yanında yer aldı.