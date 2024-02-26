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Bu paylaşımda Fenerbahçe ile TFF etiketlenirken, iki hesabın arasına "el sıkışma" emojisi konuldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen bir maç men cezasının onanmasının ardından bu cezayı az bulan Fenerbahçe'nin yanı sıra TFF'ye tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik paylaşım yaptı.

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