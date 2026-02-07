Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru İsmet Yeşildal, mahkemede olguları aktardı. Polis, 2025 yılı Ekim ayı içerisinde, Lefkoşa’da direktörlüğünü E.K.’nin yaptığı bir galeriye ait MA 379 plakalı Smart marka salon aracın, kullanılması amacıyla zanlıya emanet olarak verildiğini söyledi.

Polis, zanlının söz konusu aracı 50 bin TL karşılığında M.Ö.’ye satmak suretiyle emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini kaydetti. Şikâyetin 5 Şubat 2026 tarihinde yapıldığını belirten polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturma kapsamında alınacak ifadeler, araçla ilgili emare işlemleri ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Kürşat Rauf, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.