Güzelyurt’ta meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan Nijerya vatandaşı 28 yaşındaki A.O.O., mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Halime Hoca, mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında, Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde Güzelyurt Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında, VA 363 plakalı BMW marka aracı kullanan zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın torpido gözünde, Rothmans marka sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir madde tespit edildiğini belirtti. Söz konusu madde ile araç emare olarak alınırken, zanlının suçüstü tutuklandığı kaydedildi.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise herhangi bir kanunsuzluğa rastlanmadığını ifade etti. Yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 15 Kasım 2021 tarihinden bu yana ülkede toplam 1.532 gündür ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiği mahkemeye aktarıldı.

Polis memuru, zanlının beyanında uyuşturucu madde kullandığını ve maddenin kendisine ait olduğunu söylediğini, ancak maddeyi kimden temin ettiğine dair bilgi vermediğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını vurgulayan polis, ele geçirilen maddenin analize, paketinin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini, ayrıca alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Kürşat Rauf, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.