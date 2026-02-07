KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından düzenlenen panel Girne Colony Otel’de gerçekleştirilen panel ile başladı.

Adli Toksikoloji Uzmanı; Dr. Marilyn A. Huestis, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim ve Proje Danışmanı; Dr. Zafer Bekiroğulları, Biyokimya ve Toksikoloji Uzmanı; Dr. Dilek Battal ve Uyuşturucu Test Programları ve Caydırıcılık Sistemleri Uzmanı; Dr. Michael L. Smith ‘in konuşmacı olarak katıldığı panel Komisyon başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu’nun konuşmasıyla başladı.

Hatipoğlu, “Bugün burada sadece bir raporu konuşmak için değil, geleceğimizi, gençlerimizi ve toplumumuzun sağlığını koruma sorumluluğumuzu paylaşmak için bir aradayız.

Bağımlılık; sadece bir bireyin sorunu değil, ailelerin, toplumun ve geleceğin ortak meselesidir. Bizler, erken önleme, doğru yönlendirme ve güçlü iş birliği ile bu mücadelede fark yaratabileceğimize inanıyoruz.

Uyuşturucu ile mücadele; ceza ile sınırlı değil, bilimle, eğitimle, sosyal uyumla ve insanı merkeze alan yaklaşımla mümkündür” şeklinde konuştu.

BU SESİ DUYURMAK ZORUNDAYIZ

KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tezel Hatipoğlu konuşmasına şöyle devam etti.

“Bugün burada sadece sayıları konuşmak için değil, O sayıların arkasındaki hayatları, aileleri ve umutları konuşmak için bulunuyoruz.

2025 yılı içerisinde 1191 Danışma ve Destek Hattımıza birçok başvuru yapılmıştır.

Bu başvurular toplumumuzun destek aradığını, doğru yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunu açıkça göstermektedir.

Başvuruların %31,9'unun doğrudan madde kullanımı ile ilgili olması, mücadelenin ne kadar gerçek ve ne kadar yakın olduğunu ortaya koymaktadır.

%17 oranında alkol kullanımı, kumar ve sigara gibi diğer bağımlılık türleri de toplum sağlığı açısından önemli risk alanları olmaya devam etmektedir.

En dikkat çekici verilerden biri ise başvuruların %43,7'sinin "diğer" başlığı altında toplanmasıdır.

Bu aslında bize şunu söylüyor:

Toplumumuz bilgi istiyor, yönlendirme istiyor, destek istiyor...

Ve biz bu sesi duymak zorundayız.

Bu doğrultuda Komisyonumuz; okullar, aileler, kamu personeli, askeri birlikler ve risk gruplarına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sistematik şekilde sürdürmüştür.

Bağımlılık türleri, erken uyarı işaretleri ve sağlıklı baş etme becerilerini içeren Psikososyal eğitim programları geliştirilmiş, üniversitelerle akademik iş birlikleri güçlendirilerek bilim ile saha uygulamaları bir araya getirilmiştir.

Denetimli serbestlik kapsamında; 2024 yılında 81 kişi, 2025 yılında 76 kişi olmak üzere

Toplam 157 kişiye ulaşılmıştır.

Bu kapsamda iki yıl içerisinde 3.768 saatlik destek ve eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmalar bize şunu göstermektedir:

Doğru müdahale, doğru eğitim ve doğru iş birliği ile hayatlara dokunmak mümkündür” dedi.

MÜCADELE, ANCAK BİRLİKTE YÜRÜRSEK KAZANILIR.

KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu konuşmasının sonunda tüm personeline teşekkür etti.

Panele konuşmacı olarak katılanlara da özel olarak teşekkürlerini sunan Hatipoğlu:

“ Dr. Zafer Bekiroğullarına, sadece bilimsel katkıları için değil, aynı zamanda bu

Yolda benim en yakın dostlarımdan biri olduğu, Zor zamanlarda omuz omuza yürüdüğümüz için ayrıca teşekkür etmek isterim.

Prof. Dr. Merlyin'e, uluslararası bilgi ve deneyimini ülkemizle paylaşarak mücadelemize kattığı güç için ayrıca teşekkür ediyorum.

Dr. Michael'e, bilimsel katkıları ve iş birliği yaklaşımı ile sürece verdiği destek için teşekkür ediyorum.

Dr. Dilege, akademik bakış açısı ve sahaya yansıyan bilgi gücü ile sürecimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyorum.

Uzman Psikolog Melis'e, Akademik yayıncılıkta İngiltere de yönetici pozisyonunda çalışmakta olduğu European Publisher aracılığı ile akademik yayınlarda onumuzu açtığı için çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Ve şimdi...

Benim için en özel teşekkür...

Kendi personelime...

Bu mücadele çoğu zaman görünmeyen emekle yürür.

Uzun mesailerle, zor hikâyelerle, duygusal yüklerle ama asla vazgeçmeden yürür.

Okan, Cemal, Zafer, Melis, Meryem, Feyza, Gülsen, Muhammed, Tutkul, Yaren, Eral, Özgür sizlerle gurur duyuyorum. Sizler sadece görev yapan bir ekip değilsiniz.

Sizler umut olan, yol gösteren, yeniden başlama gücü veren bir ailesiniz.

Her danışanın hikayesi kendi hikayesi gibi sahiplenen,

Her kapıyı sabırla çalan,

Her zorluğun içinde çözüm arayan bir ekip olduğunuz için...

Sizlerle çalışmaktan onur duyuyorum.

Bu kurumun kalbi sizsiniz bu mücadelenin gerçek gücü sizsiniz.

İyi ki varsınız.

Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

Bizim hedefimiz sadece mücadele etmek değil, önlemek, korumak ve insanı yeniden hayata kazandırmaktır.

Çünkü biliyoruz ki; Bir hayat kurtarmak, bir toplumu güçlendirmektir.

Ve bu mücadele, ancak birlikte yürürsek kazanılır.

Teşekkür ederim.