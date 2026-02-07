Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru İsmet Yeşildal, mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Lefkoşa’da yürütülen bir sirkat (hırsızlık) soruşturması kapsamında yapılan incelemede, zanlının KKTC’ye 5 Şubat 2026 tarihinde 60 günlük turist vizesiyle giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan araştırmada zanlının Ortaköy’de faaliyet gösteren bir restoranda garson olarak çalıştığının belirlendiğini, bu durumun vize şartlarına aykırı olması nedeniyle zanlının “vize izni hilafına aykırı hareket” suçundan tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler bulunduğunu ifade eden polis, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı M.T. ise restoranda çalışmadığını, yalnızca yardımcı olduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Kürşat Rauf, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.