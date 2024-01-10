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Şef Abdul-Razak, İrlandalı şef Alan Fisher'in Kasım 2023'te 119 saat 57 dakika boyunca yemek pişirerek kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu da geride bıraktı.

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Abdul-Razak, pişirdiği yemeklerin büyük kısmını yoksul, evsiz kişiler ile yetimhanelere dağıttı.

Abdul-Razak, 1 Ocak'ta başladığı yemek pişirmeyi 5 Ocak'ta sonlandıracağını duyurmuş ancak enerji dolu olduğu gerekçesiyle işi 10 Ocak'a kadar devam ettirdi.

Halk arasında "Şef Faila" olarak bilinen Abdul-Razak, Gana'nın kuzeyindeki Tamale şehrinde 1 Ocak'ta başladığı yemek pişirme maratonunu 227 saat sürdürerek yeni bir rekora imza attı.

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