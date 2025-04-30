Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Bakan Gardiyanoğlu, “1 Mayıs, bütün dünyada işçilerin emek dünyasının bedeller ödeyerek elde ettiği; haklarını, birlik ve mücadelesini simgeleyen, emeğe saygının ve dayanışmanın sembolü olan anlamlı bir gündür.” ifadesini kullandı.

Yılda sadece bir günün değil, 365 günün emekçilerin ve çalışanların hatırlandığı, haklarının korunduğu günler olmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak öncelikli hedeflerinden olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, “Bakanlığımız, KKTC’de emeğin ve emekçinin yegâne güvencesi olduğunu bilerek çalışmalarını sürdürmektedir.” dedi.

Gardiyanoğlu, mesajında güçlü ve başarılı bir toplum hedefine ancak işçi-işveren arasındaki uyumu sağlayarak ve emeği istismar etmeden, sosyal diyalog ve çalışma barışı temelinde şekillenen daha adil ve daha katılımcı bir anlayışla ulaşılabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2025 yılını ‘Çalışma Yılı’ olarak ilan etti

“Tüm çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik haklarının korunması, çağdaş çalışma standartlarına ulaşılması, bu alandaki mevzuatın günün şartlarına ihtiyaç verecek şekilde düzenlenmesi, istihdamın arttırılması, işgücünün niteliğinin yükseltilmesi, özellikle kadın ve gençler başta olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerin istihdamının desteklenmesi, bunlarla birlikte gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 2025 yılını ‘Çalışma Yılı’ olarak ilan eden Bakanlığımızın hayata geçireceği hedeflerin başında gelmektedir.”

Gardiyanoğlu, ülkedeki kayıt dışılığın ortadan kaldırılması için denetimlerin etkinleştirilmesi, haksız rekabetin engellenmesi, emekçilerin gelecekleri kadar sağlıklarının ve canlarının da güvence altında olmasını sağlayacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, haksız ve adaletsiz uygulamalara maruz kalan çalışanların hak arama yollarını etkin şekilde kullanmalarını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması ve çalışanların sosyal güvenlik ile emeklilik haklarının sosyal güvenlik sistemi içinde güvence altına alınması için ortaya koydukları çabayı kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, 1 Mayıs özelinde ve tüm resmi tatil günlerinde çalıştırılan emekçilerin haklarının korunması konusunda da ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kararlı olduğunu ifade etti.

-“İşverenler 1 Mayıs günü çalışanlarına iki kat ödeme yapması gerekmektedir”

1 Mayıs günü açık kalacak işletmelerin Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından denetleneceğini belirten Gardiyanoğlu, “İşverenler 1 Mayıs günü çalışanlarına iki kat ödeme yapması gerekmektedir. Bu yasal bir zorunluluktur.” dedi.

Gardiyanoğlu, mesajında “Her çalışanın insan onuruna yakışır bir ücrete, sosyal güvenliğe ve çalışma koşullarına sahip olması temennisiyle; alın terini emeğe dönüştüren ve emeğiyle ülkemizi ayakta tutan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.” ifadelerine yer verdi.