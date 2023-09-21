Toplu taşıma sektörünün sorunlarını Bakan Gardiyanoğlu ile paylaşan Topaloğlu, sektörde personel sıkıntısı yaşandığına işaret ederek, bazı üyelerinin üçüncü dünya ülkelerinden çalışan getirdiğini ve yabancı uyruklu çalışanların ülke koşulları ile trafiği konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti.

Kamu hizmeti verdiklerini ve can taşıdıklarını önemle vurgulayan Topaloğlu, taşımacılık sektörüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı aylık hızlandırılmış iş güvenceli kurslarla işsiz gençlerin kazandırılması amacıyla dernek olarak gerekli her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını ifade etti ve kursta başarılı olanları istihdam edeceklerini belirtti.

Taşımacılık sektöründe çalışan personelin sosyal güvenlik primlerini ödemeyecek duruma geldiğine de dikkat çeken Topaloğlu, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı’na primlerin geç yatırılmasından dolayı cezalı duruma düştüklerini kaydederek , sigorta primlerinin ödenmesi için Bakan Gardiyanoğlu’ndan destek talep etti.

Gardiyanoğlu:" Yerel İşgücünün Artırılması En Büyük Hedefimizdir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da konuşmasında ,toplu taşımacılık sektörünün sorunlarını en iyi bilenlerden biri olduğunu belirterek sektörde yaşanan şöför eksikliği ve istihdamı ilgili her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, sektörel işgücü planlaması yapılarak prim desteği ile taşımacılık sektörünün canlandırılabileceğini ifade etti ve yerel işgücünün artırılmasının en büyük hedefleri olduğunu önemle vurguladı.

"Sanayi Odası ile ilerleyen günlerde ara eleman yetiştirilmesi için imzlayacağımız bir protokolümüz var. Protokol kapsamında; oto tamiri, boya, oto elektirik gibi ara eleman açığının yaşandığı sektörlerde çalışacak KKTC vatandaşı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mesleki sertifikası olan gençlere, istihdam edileceği işyerinin kendi mesleğine uygun olması şartı ile 4 yıl boyunca Bakanlığımız tarafından sosyal güvenlik desteği verilecek ve maaşlarının %30u kadar destek sağlanacak. Bakanlık olarak yerel işgücünü desteklemek için yola çıkmışsak bunu lafla değil icraatla yapacağız." şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, taşımacılık sektörü için de destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı’nın ülkeye gelen çalışma izinli şöförlerin ve ehliyetlerinin trafik kurallarına uyumlaştırılması ile ilgili çalışması olduğunu da kaydeden Gardiyanoğlu "Bakanlık olarak önceliğimiz işsiz olan kendi gençlerimizin istihdam edilmesidir.Paydaş örgütlerimizle bir araya gelerek işgücü ihtiyaçlarını belirleyip planlayarak gereken her türlü işbirliğini yapmaya seve seve hazırız." ifadelerini kullandı.