Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Günay Kibrit başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği temsilcileri ile görüştü.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması” Projesi hakkında Bakan Gardiyanoğlu’na bilgi veren Kibrit, projenin hedeflerini içeren dosyayı Gardiyanoğlu’na sundu.

Projenin 30 ay boyunca yürütüleceği bilgisini veren Kibrit, 64/1993 sayılı “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdamı” yerel metni doğrultusunda her 25 engeli bulunmayan çalışana karşılık, en az bir tane engelli birey istihdamı yapma yükümlülüğü bulunan kamu kurumları, belediyeler ve özel işletmeler ile engelli bireyler nezdinde geniş kapsamlı araştırma yapılacağını ve elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda engelli bireylerin çalışma hakkının önündeki engellerin tespit edileceğini belirtti.

"20 kamu sektörü, 50 özel sektör kurumu ve tüm yerel yönetimleri kapsayacak engelli istihdamını araştıran geniş çaplı bir araştırmanın ortasındayız." Şeklinde konuşan Kibrit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte proje kapsamında neler yapabiliriz konusunda görüş alışverişinde bulunmak istediklerini belirterek Bakan Gardiyanoğlu’ndan destek istedi.

Kibrit, Projeyle birlikte engelli haklarıyla ilgili faaliyet gösteren 11 sivil toplum örgütünün katılımı ile bir platform oluşturduklarını da kaydederek araştırmadan çıkacak sonuçlara göre, yol haritası belirleyeceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, özel gereksinimli bireylerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en hassas noktası olduğunu vurguladı ve çalışma yaşamında engelli istihdamının artırılması için projeye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Yıllardan sonra, UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde kamuya 30 engelli istihdamı yapıldığını anımsatan Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla 20 engellinin daha kamuya istihdam edileceğini söyledi.

Gardiyanoğlu, araştırmadan çıkacak sonuçlar çerçevesinde ilgili paydaş örgütlerle dayanışma içinde çalışmaya her zaman hazır olduklarını sözlerine ekledi.