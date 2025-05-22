Ailenin , sadece bireylerin değil; toplumsal barışın, kültürel sürekliliğin ve milli kimliğin temeli olduğunu belirten Gardiyanoğlu “Bu nedenle bizler, aileyi korumakla yalnızca bugünü değil, yarını da inşa ettiğimizin bilincindeyiz.” Dedi.

Gardiyanoğlu, teknolojinin hızla geliştiği, bireyciliğin yaygınlaştığı, tüketimin kutsandığı bir dünyada, ailelerin daha önce hiç karşılaşmadıkları zorluklarla baş etmek zorunda kaldığına dikkat çekerek ,burada yapılacak tartışmaların ve önerilerin çok kıymetli olduğuna inandığını söyledi.

Toplantıda dört başlık altında ele alınacak konuların, hem küresel düzeydeki tehditleri hem de KKTC bağlamındaki özgün durumları değerlendirme fırsatı sunduğuna dikkat çeken Bakan Gardiyanoğlu, “Neoliberal sistemin bireyleri yalnızlaştırdığı, ekonomik kaygıların aile kurmayı zorlaştırdığı ve toplumsal bağları zayıflattığı bir çağda yaşıyoruz. KKTC olarak biz, bu tehdidi görüyor ve sosyal yardımlar, ailelere sunulan destek programları ve ekonomik istikrarı artırıcı politikalar ile aile yapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle yeni evlenen çiftlere yönelik desteklerimiz ve çocuklu ailelere sağladığımız sosyal yardımlar, koruyucu aile çalışmalarımız bu amaca yöneliktir.” ifadelerini kullandı.

KKTC’de ailelerin güçlenmesine ve korunmasına yönelik hayata geçirilen uygulamalar ve planlanan politika ve programlardan da bahseden Gardiyanoğlu ,“Aile, sadece korunması gereken bir kurum değil; aynı zamanda toplumun direncini artıran, kriz anlarında ayakta tutan ve geleceğe umut taşıyan bir güçtür. KKTC olarak biz, bu gücün farkındayız ve aileye dair tüm politikalarımızı bu bilinçle şekillendiriyoruz.” Dedi.

Bakan Gardiyanoğlu toplantı sonrasında yayınlanan Küresel Zorluklar Karşısında Aileleri Koruma ve Güçlendirme ortak Bakanlar Bildirgesi’ne imza koydu.