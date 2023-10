Her iki bakana da sıcak konukseverliği nedeniyle yürekten teşekkür eden Gardiyanoğlu, çalışma ve sosyal hizmetler için somut adımları birlikte atacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Gardiyanoğlu, “ Anavatan Türkiye her zaman her koşulda yanımızdadır. Sayın Bakanlarımız da projelerimize aktif destek vererek, bunu bir kez daha ortaya koydular” dedi.



“BİR MİLAT YAŞIYORUZ”

Teknik ekiplerin uyumu, altyapı çalışmaları, laboratuvarların kurulması ile ilgili Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan destek aldıklarını belirten Gardiyanoğlu, “Bu da bir milattır. Uzun zamandır hayata geçmemişti” dedi.

Gardiyanoğlu, “ Şunu bir kez daha gördük ki, biz proje ürettikçe, fikirlerimizi geliştirdikçe, Anavatan Türkiye, KKTC’nin ve soydaşlarının her zaman yanında olmaya devam edecek. Projelerimizi desteklemeye devam edeceklerini duymak da gelecek için bizleri daha da motive etmiştir” diye konuştu.

Bir çok konuda işbirliği kararı aldıklarına işaret ederek çalışma yaşamı ile ilgili 3. Dünya ülkelerinden KKTC’ye gelecek bazı çalışanlar için bir takım kriterlerin ve standartların uygulanması konusunda hem fikir olduklarını kaydeden Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar ile ilgili de geçmişte imzalanan protokollerde yaşanan emeklilik ve primlerle ilgili eksiklikleri aştıklarını, gerekli talimatların bürokratlara verildiğini, teknik görüşmelerin karşılıklı ziyaretlerle artacağını söyledi.

İşgücü planlama ve diğer kurumsal yapılanma ile ilgili de tam destek aldıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, eğitim, yazılım, ekipman ile ilgili gerekli teknik desteğin sağlanacağını vurguladı.

“ YEPYENİ BİR SOSYAL HİZMET ANLAYIŞI GELİYOR

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşmeleri ile ilgili de Gardiyanoğlu,“ Diplomasi kökenli bir bakanımız. Kıbrıs konusunda, Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın politikalarına destek veriyor. Kıbrıs Türk Halkı’nın dünyaya açılmasını yürekten destekliyor” dedi.

Gardiyanoğlu, “ Sosyal hizmetler benim en büyük hassasiyetlerimden birisi. Huzurevlerimizin, özel eğitim merkezlerimizin, rehabilitasyon merkezlerimizin, yaşlı bakım evlerimizin, çocuk yuvalarımızın bakımı, yapımı, teknik donanımı ve insani alt yapısı ile ilgili tam bir fikir birliğine vardık” diye konuştu.

Sadık Gardiyanoğlu, “Çok verimli ve sonuç alıcı toplantılar yaptık. Tekrar edeyim. Bakanlığımız için bir milattır. Her iki bakanımıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Temaslarımızın iyi geçeceğini biliyordum ama beklediğimizden fazlasını gördük. Kızımın duasını alıp gelmiştim. Yardımcı oldu. Anavatan Türkiye bir kez daha yanımızda olduğunu gösterdi. Mali İşbirliği protokolünde eksik kalan konuları da tamamlayacağız ve yepyeni sosyal hizmetler bacağı artık bizi bekliyor” dedi.

Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi’nin bitirilmesinin de kendisi için ayrı bir önemi olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, Mimar Mühendis Odaları Birliği’ne yoğun çabası için teşekkür etti ve “ 30 Aralık gecesi orada ışıkları hep birlikte yakacağız” diye ekledi.

“ÇOK UMUTLU GELDİM ÇOK MUTLU DÖNÜYORUM”

Erenköy’e rehabilitasyon merkezi, Kalkanlı Yaşam Evi’ne teknik destek konusunda da bakanlardan destek aldıklarını belirten Gardiyanoğlu, “ Çok umutlu geldim, çok mutlu dönüyorum. Mevkidaşlarımla ilk kez karşılaştım ama sanki de 40 yıllık dost gibi hissettirdiler. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.