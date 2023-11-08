Bayramova konuşmasında  KKTC’de bulunmaktan son derece memnun olduklarını  belirterek ülkesinden dar gelirli ailelere yönelik Azerbaycan’da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bayramova KKTC ile ortak paydada faaliyetler yapmak istediklerini kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu  da konuşmasında  “Azerbaycanlı  kardeşlerimle burda olmaktan  büyük onur ve gurur duyuyorum” diyerek  İki ülke arasındaki ilişkilerin  artık çok daha görünür olduğunu vurguladı.

Bahçeli köyü içme ve kullanım suyu şebekesi yenileniyor Bahçeli köyü içme ve kullanım suyu şebekesi yenileniyor

Tüm adada Bakanlığa bağlı tesislerde yenileme  çalışmalarının devam ettiğini belirten Gardiyanoğlu, eksikliklerin Türkiye’nin de desteği ile tamamlanacağını  kaydetti.Gardiyanoğlu  olanaklar çerçevesinde   özellikle engelli bireyler ve yaşlıların  kaynaşması adına  iki ülke arasında her türlü işbirliğine hazır olduklarının  da altını  çizdi . Konuşmaların ardından  hediye  takdimi  yapıldı.