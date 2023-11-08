Bayramova konuşmasında KKTC’de bulunmaktan son derece memnun olduklarını belirterek ülkesinden dar gelirli ailelere yönelik Azerbaycan’da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bayramova KKTC ile ortak paydada faaliyetler yapmak istediklerini kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında “Azerbaycanlı kardeşlerimle burda olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum” diyerek İki ülke arasındaki ilişkilerin artık çok daha görünür olduğunu vurguladı.

Tüm adada Bakanlığa bağlı tesislerde yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Gardiyanoğlu, eksikliklerin Türkiye’nin de desteği ile tamamlanacağını kaydetti.Gardiyanoğlu olanaklar çerçevesinde özellikle engelli bireyler ve yaşlıların kaynaşması adına iki ülke arasında her türlü işbirliğine hazır olduklarının da altını çizdi . Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı.