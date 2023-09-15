Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi Mağusa Bölge Amirlikleri’ni ziyaret etti.Daire müdürleri ve personelle bir araya gelerek dairelerle ilgili bilgi alan Gardiyanoğlu, personelin sıkıntılarını yerinde dinledi, verimli ve etkin çalışmaya yönelik beklentilerini dile getirdi.

Özel Gereksinimli Gençlerden Doğum Günü Sürprizi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu daha sonra Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret etti. Merkezi dolaşarak merkezin faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkeze devam eden özel gereksinimli gençler Bakan Gardiyanoğlu’na sürpriz doğum günü kutlaması yaparak pasta kesti. Gençlerle duygu dolu anlar yaşayan Gardiyanoğlu, onlara teşekkür etti.