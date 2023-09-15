Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu   Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi  Mağusa Bölge Amirlikleri’ni ziyaret etti.Daire müdürleri ve personelle bir araya gelerek dairelerle ilgili  bilgi alan Gardiyanoğlu, personelin sıkıntılarını yerinde dinledi, verimli ve etkin çalışmaya yönelik beklentilerini dile getirdi.

 Özel Gereksinimli Gençlerden Doğum Günü Sürprizi

Ölümlü kaza zanlısının ehliyetine el konuldu Ölümlü kaza zanlısının ehliyetine el konuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  daha sonra Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret etti. Merkezi dolaşarak merkezin  faaliyetleri  ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Merkeze devam eden özel gereksinimli  gençler Bakan Gardiyanoğlu’na sürpriz doğum günü kutlaması yaparak pasta kesti. Gençlerle duygu dolu anlar yaşayan Gardiyanoğlu, onlara teşekkür etti.