Kabulde konuşan Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park, KKTC’de bulunmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında federasyonun ülke sporuna yaptığı katkıları büyük bir takdirle takip ettiğini söyleyerek, “uzun yıllar sporun birçok dalı ile ilgilenmiş biri olarak bu kadar değerli insanla biraraya gelmek ülkem adına benim için onur ve gururdur.” İfadelerini kullandı.

“ Bu kadar değerli hocamızı adada görmek KKTC’nin de dünyada tanındığının bir nişanesidir.” diyen Bakan Gardiyanoğlu, sporun dini, dili, ırkı olmadığını ancak ülkenin maalesef yıllardır spor ambargosu altında tutulduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Linda Park Global Taekwondo Federasyonu onur madalyasını Bakan Gardiyanoğlu’na takdim etti.