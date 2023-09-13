2. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı 2. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı

Kabulde konuşan Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park, KKTC’de bulunmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi.
Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında federasyonun  ülke sporuna yaptığı  katkıları büyük bir takdirle takip ettiğini söyleyerek, “uzun yıllar sporun birçok dalı ile ilgilenmiş biri olarak bu kadar değerli insanla biraraya gelmek ülkem adına benim için onur ve gururdur.” İfadelerini kullandı. 
“ Bu kadar değerli hocamızı  adada görmek KKTC’nin de dünyada tanındığının bir nişanesidir.” diyen Bakan Gardiyanoğlu,  sporun   dini, dili,  ırkı olmadığını  ancak  ülkenin maalesef yıllardır spor ambargosu altında tutulduğuna dikkat çekti. 
Konuşmaların ardından Linda Park Global Taekwondo Federasyonu onur madalyasını Bakan Gardiyanoğlu’na takdim etti.