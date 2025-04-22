Bakan Gardiyanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin emperyalizmin zincirlerini kırmak için başlattığı ve başardığı kurtuluş savaşının en önemli olaylardan biri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de çalışmaya başlamasıdır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu gerçekler ışığında ve Türk milletinin hak ettiği bir yönetim biçimine kavuşması hedefiyle kurmuş olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. kuruluş yıldönümünü sonsuz bir gururla kutlarım.23 Nisan 1920, milletin egemenliği demektir.23 Nisan, Halkın iradesidir.23 Nisan 1920, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun müjdelenmesi demektir.

Anavatan Türkiye ile aynı duygu birliğiyle kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir dönüm noktası, aynı zamanda çocuklarımıza Ata’dan armağan dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır.

Bu anlamlı ve değerli günü çocuklara armağan eden Atatürk, yarının büyükleri olacak genç nesillere ne kadar inanç ve güven duyduğunu ortaya koymuştur.Çocuklarımız bizim aydınlık yarınlarımızın güvencesi ve egemenliğimizin teminatı; bedeller ödeyerek kazandığımız bu vatan topraklarının gelecek sahipleridir. O nedenledir ki özgürlüğün ve egemenliğin önemini unutmadan milli ve manevi değerlerimizi, inancımızı, milli birlik ve beraberliğimizi korumak, savunmak ve yaşatmak hepimizin görevidir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadeleye emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anarken, bugüne anlam katan yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım."

Sadık GARDİYANOĞLU