KKTC Gazete Manşetleri/ 30 Mayıs 2025 KKTC Gazete Manşetleri/ 30 Mayıs 2025

Dernek Başkanı Günay Kibrit Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Engelli  Bireylerin Güçlendirilmesi projesi kapsamında  engelli bireylerin istihdamı önündeki bariyerlerin tespiti araştırmasının sonuçlarını  paylaştı.
Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu raporu incelediğini  belirterek  son derece değerli ve eksikliği olan   çalışma hazırlandığını  kaydetti. 
Sağlık  raporlarına göre 5700 engelli arasında 474 çalışabilir  engelli olduğunu  ifade eden Gardiyanoğlu,  son olarak 80 kişinin istihdamının  gerçekleştirildiğini  belirtti. 
Gardiyanoğlu:  “Engelli bireylerimizin çoğunlukla  özel sektör yerine devleti tercih  ettiği  bir durum  söz konusu. Ancak devletin de olanakları ve altyapı sınırları  belli. Özel sektör engelli bireyleri  istihdam etmekle  hangi  haklara sahip olduğunu  bilmiyor. Engelli kardeşlerimiz de özel  sektöre yerleştirildiklerinde  hangi  menfaatlere sahip olacaklarını  tam olarak  bilmiyor.
Bu  konuyu  daha  görünür  kılmak  ve daha  fazla bilgilendirmek adına bilgilendirici  kamu  spotları  hazırlıyoruz.15 -20 gün içinde ekonomik  örgütler ile biraraya  geleceğim. Engelli bireylerin istihdam olanaklarının çoğalması için çalışıyoruz. Bu  çerçevede   otel  işletmecileri  ile de görüşmelerim  olacak. ” ifadelerini kullandı. 
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit  de konuşmasında  araştırma raporunun bugüne kadar  yapılmış en kapsamlı araştırma olduğunu belirterek, projenin sağlıklı bir şekilde 
ilerleyebilmesi için katkılarından dolayı  Bakan Gardiyanoğlu’na teşekkür etti. 
Yasada her 25 kişide bir engelli çalıştırılması şeklinde madde olduğunu  hatırlatan Kibrit, Çalışma Bakanlığının  da katkıları ile özel sektöre de engelli istihdamını  kaydırmayı arzu ettiklerini dile getirdi.
 “Bu  proje yaklaşık 3 ay sonra bitecek.  Amacımız proje bittiğinde en az 10- 15 gencimizi özel  sektörde  de  istihdama başlamış  şekilde  görmek .” diye konuşan Kibrit her türlü  katkıyı  vermeye hazır olduklarının altını çizdi.