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 Toplantıda konuşan Gardiyanoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesiyle bir çok ortak proje paylaştıklarını ifade ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.
 Bakanlık görevine geldiği tarihten itibaren kırılgan gruplara özel bir hassasiyetle yaklaştığının altını çizen Gardiyanoğlu, herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekti.
2024 yılını Sosyal Hizmet Yılı ilan ettiklerini ve  uzun yıllardır açılmayı bekleyen  ve engelli bireylerin ihtiyacı olan Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nin ilk etabını açtıklarını kaydeden Gardiyanoğlu,  sosyal hizmetler alanında  Güneşköy, Girne ve Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerini yenilediklerini belirtti.
Kalkanlı Yaşam Evi’ni otel seviyesine çıkardıklarını,  35 yıldır bekleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Teşkilat Yasası’nı yenileyerek personel sayısını 200’e çıkardıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, yıl içinde 6 engelli aracının  hizmete kazandırıldığını  söyledi. 
"Eleştiriye açığız ama eleştiri yaparken çözümünü de altına koymak gerekir. Tesis açmak önemli değil,  idamesini yapabilmek önemli." ifadelerini kullanan Gardiyanoğlu,  tüm sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini, nereden nereye gelindiğini görmek için Bakanlığı bağlı tesisleri  ziyaret etmeye davet etti.
Tüm sosyal tesislerine teknolojik anlamada alt yapı desteği sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine katkılarından dolayı teşekkür eden Gardiyanoğlu;" Engellilerimizin  ulaşım, dolaşım ve erişim haklarının  genişletilmesi için ciddi bir duyarlılık gösterdik,  göstermeye de devam  edeceğiz’’ dedi. 40 yıldır  devletin elinin değmediği Yenierenköy  Dipkarpaz bölgesine de Haziran ayında 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezi ve huzur evinin  temellerin atılacağını belirten Bakan Gardiyanoğlu büyük  bir gönüllü ordusunun yürekten çalıştığını  söyledi. 
 600’den fazla otizmli bireyin olduğu Kuzey  Kıbrıs’ta bugüne kadar  neden bir otizim merkezinin olmadığını  soran  Bakan Gardiyanoğlu  bu  konuda  adım  attıklarını  vurgulayarak  eski Çağlayan Çocuk Yuvası’nın otizim merkezine dönüştürülme çalışmalarının  devam ettiğini kaydetti.  Gardiyanoğlu ayrıca Otizm  merkezinin kısa bir nefes  projesi ile  de ailelere  yardımcı olmayı  hedeflediğini belirtti.
Haziran ayı sonunda Demirhan Engelsiz  Yaşam Evi’nin 24 saat  esasına dayalı  bölümünün açılacağını da hatırlatan   Gardiyanoğlu engelli  oteli olarak da bir başka  bölümün  yine burada hizmete gireceğini vurguladı. Gardiyanoğlu “ Her zaman her  türlü  desteğe  ve yardıma açığız. Yapılan her proje  bizim için önemlidir. Katkılarından dolayı Turkcell ailesine ve emeği geçen herkese  teşekkür ediyorum.”dedi.