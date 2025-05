Toplantıda konuşan Gardiyanoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesiyle bir çok ortak proje paylaştıklarını ifade ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bakanlık görevine geldiği tarihten itibaren kırılgan gruplara özel bir hassasiyetle yaklaştığının altını çizen Gardiyanoğlu, herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekti.

2024 yılını Sosyal Hizmet Yılı ilan ettiklerini ve uzun yıllardır açılmayı bekleyen ve engelli bireylerin ihtiyacı olan Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nin ilk etabını açtıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, sosyal hizmetler alanında Güneşköy, Girne ve Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerini yenilediklerini belirtti.

Kalkanlı Yaşam Evi’ni otel seviyesine çıkardıklarını, 35 yıldır bekleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Teşkilat Yasası’nı yenileyerek personel sayısını 200’e çıkardıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, yıl içinde 6 engelli aracının hizmete kazandırıldığını söyledi.

"Eleştiriye açığız ama eleştiri yaparken çözümünü de altına koymak gerekir. Tesis açmak önemli değil, idamesini yapabilmek önemli." ifadelerini kullanan Gardiyanoğlu, tüm sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini, nereden nereye gelindiğini görmek için Bakanlığı bağlı tesisleri ziyaret etmeye davet etti.

Tüm sosyal tesislerine teknolojik anlamada alt yapı desteği sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine katkılarından dolayı teşekkür eden Gardiyanoğlu;" Engellilerimizin ulaşım, dolaşım ve erişim haklarının genişletilmesi için ciddi bir duyarlılık gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz’’ dedi. 40 yıldır devletin elinin değmediği Yenierenköy Dipkarpaz bölgesine de Haziran ayında 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezi ve huzur evinin temellerin atılacağını belirten Bakan Gardiyanoğlu büyük bir gönüllü ordusunun yürekten çalıştığını söyledi.

600’den fazla otizmli bireyin olduğu Kuzey Kıbrıs’ta bugüne kadar neden bir otizim merkezinin olmadığını soran Bakan Gardiyanoğlu bu konuda adım attıklarını vurgulayarak eski Çağlayan Çocuk Yuvası’nın otizim merkezine dönüştürülme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Gardiyanoğlu ayrıca Otizm merkezinin kısa bir nefes projesi ile de ailelere yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti.

Haziran ayı sonunda Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nin 24 saat esasına dayalı bölümünün açılacağını da hatırlatan Gardiyanoğlu engelli oteli olarak da bir başka bölümün yine burada hizmete gireceğini vurguladı. Gardiyanoğlu “ Her zaman her türlü desteğe ve yardıma açığız. Yapılan her proje bizim için önemlidir. Katkılarından dolayı Turkcell ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”dedi.