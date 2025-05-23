Uluslararası Aile Forumu toplantısında Filistin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Dr. Samah Hamad ile bir araya gelen Bakan Gardiyanoğlu önemli mesajlar verdi.

Gazze’de sivillerin hedef alınmasının ve temel insan haklarının hiçe sayılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, uluslararası toplumun bu vahşeti durdurmak adına somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, Gazze’deki trajedinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve küresel aktörlerin bu duruma yeterli tepki göstermediğini belirterek, böylesine büyük bir insanlık suçuna göz yumulmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Uluslararası hukuk çerçevesinde gereken girişimlerin başlatılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve KKTC’nin Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, Gazze’deki masum insanların yaşadığı acının herkesin ortak vicdan meselesi olduğunu ifade etti. KKTC olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, insanlık adına bu zulmün son bulması gerektiğini söyledi.